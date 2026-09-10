Kastamonu Taşköprü'de kuşburnu toplayan kişi 50 metrelik uçuruma yuvarlandı - Son Dakika
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Kastamonu Taşköprü'de kuşburnu toplayan kişi 50 metrelik uçuruma yuvarlandı

Kastamonu Taşköprü\'de kuşburnu toplayan kişi 50 metrelik uçuruma yuvarlandı
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde kuşburnu topladığı esnada dengesini kaybeden bir kişi, yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. AFAD, JAK, itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan yaralı, Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde kuşburnu topladığı esnada dengesini kaybederek yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlanan şahıs, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Olay, Taşköprü ilçesi Dereköy köyü Dikmen Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan T., ormanlık alanda kuşburnu topladığı esnada dengesini kaybederek yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, JAK, Taşköprü Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralı vatandaşa ulaşarak bulunduğu yerden güçlükle çıkarttı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ardından sağlık ekiplerince Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu Taşköprü'de kuşburnu toplayan kişi 50 metrelik uçuruma yuvarlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu Taşköprü'de kuşburnu toplayan kişi 50 metrelik uçuruma yuvarlandı - Son Dakika
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