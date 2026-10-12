Kastamonu Taşköprü\'de tarla kavgasında silahla vurulan 4 kişi yaşamını yitirdi

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde tarlada çıkan kavgada, silahla vurulan 4 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Taşköprü ilçesi Akdeğirmen köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlada iki grup arasında, henüz öğrenilemeyen sebeple çıkan kavga sırasında 4 kişi silahla vurularak hayatını kaybetti. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, inceleme başlattı.