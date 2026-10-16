Kastamonu Taşköprü\'de traktöre arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kastamonu Taşköprü'de traktöre arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Taşköprü-Hanönü karayolunda otomobil, traktöre arkadan çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde traktöre arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Taşköprü ilçesi Taşköprü- Hanönü karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Y. yönetimindeki 37 AEN 355 plakalı Toyota marka otomobil, F.Ç. idaresindeki traktöre arkadan öçarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine intikal eden sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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