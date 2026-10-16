Kastamonu Taşköprü'de traktöre arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kastamonu Taşköprü'de traktöre arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu Taşköprü\'de traktöre arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Taşköprü-Hanönü karayolunda otomobil, traktöre arkadan çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde traktöre arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Taşköprü ilçesi Taşköprü- Hanönü karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Y. yönetimindeki 37 AEN 355 plakalı Toyota marka otomobil, F.Ç. idaresindeki traktöre arkadan öçarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine intikal eden sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Trafik KazalarıKastamonu3. SayfaİncelemeTaşköprüOtomobilHanönüGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aylin Kotil ve Sarıgül kardeşlere kara para suçlamasıyla gözaltı Dosyada Murat Ağırel de şüpheli Aylin Kotil ve Sarıgül kardeşlere kara para suçlamasıyla gözaltı! Dosyada Murat Ağırel de şüpheli
Rüşvet paraları için daire kiralamışlar Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı Rüşvet paraları için daire kiralamışlar! Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı
Ailesi kara para soruşturmasında gözaltına alınan Mustafa Sarıgül’den ilk açıklama Ailesi kara para soruşturmasında gözaltına alınan Mustafa Sarıgül'den ilk açıklama
Nereden nereye Üniversite okumak için Türkiye’ye geldi, Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazdı Nereden nereye! Üniversite okumak için Türkiye'ye geldi, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı
Sel bölgesinde Bakan Kurum’u kızdıran soru: Tek kelimeyle ifade etmek gerekirse acizliktir. Sel bölgesinde Bakan Kurum'u kızdıran soru: Tek kelimeyle ifade etmek gerekirse acizliktir.
Üniversite hocasının paylaşımı olay oldu Üniversite hocasının paylaşımı olay oldu
15:27
Arda Turan’ın bu görüntüsünü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Arda Turan'ın bu görüntüsünü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
15:21
Kan donduran yasak aşk cinayeti Cesedi gömdükleri bahçede düğün yaptılar
Kan donduran yasak aşk cinayeti! Cesedi gömdükleri bahçede düğün yaptılar
15:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan fon krizi mesajı İş insanları alkışlarla karşılık verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon krizi mesajı! İş insanları alkışlarla karşılık verdi
14:52
Mağdur vatandaş canlı yayında ağlayarak anlattı: Her şeyim gitti, 2 yetim büyütüyorum
Mağdur vatandaş canlı yayında ağlayarak anlattı: Her şeyim gitti, 2 yetim büyütüyorum
14:14
5 bin kişi hastanelik eden Tokat’taki salgın büyüyor Korkutan kedi-köpek detayı
5 bin kişi hastanelik eden Tokat'taki salgın büyüyor! Korkutan kedi-köpek detayı
14:07
Dündar Ziya Gültekin’e veda Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri damga vurdu
Dündar Ziya Gültekin'e veda! Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2026 15:34:37. #.0.2#
SON DAKİKA: Kastamonu Taşköprü'de traktöre arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei