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Kastamonu Tosya'da Elektrik Direğine Çarpan Otomobil Takla Attı: 4 Yaralı - Son Dakika
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Kastamonu Tosya'da Elektrik Direğine Çarpan Otomobil Takla Attı: 4 Yaralı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil elektrik direğine çarptıktan sonra takla attı. Kazada, sürücü ile birlikte otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kastamonu Tosya\'da Elektrik Direğine Çarpan Otomobil Takla Attı: 4 Yaralı
02.01.2024 - 21:38,
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilin takla attığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Tosya-Kastamonu karayolu 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.O. idaresindeki 37 KG 322 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde elektrik direğine çarptı. Daha sonra savrulan otomobil takla attı. Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan 3 sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
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