Kastamonu Tosya'da örtü yangını 3 bağ evine sıçradı, ekipler alevleri kontrol altına aldı - Son Dakika
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Kastamonu Tosya'da örtü yangını 3 bağ evine sıçradı, ekipler alevleri kontrol altına aldı

Kastamonu Tosya\'da örtü yangını 3 bağ evine sıçradı, ekipler alevleri kontrol altına aldı
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde tarlada çıkan örtü yangını, rüzgarın etkisiyle büyüyerek 3 bağ evine sıçradı. İtfaiye ve orman ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, bağ evleri yanmaktan kurtarıldı ve ufak çapta maddi hasar oluştu.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde tarlada çıkan ve 3 bağ evine sıçrayan örtü yangını ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bağ evleri ekiplerin hızlı müdahalesiyle yanmaktan kurtarıldı.

Olay, Tosya ilçesi Yukarı Metal Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bağ evlerinin bulunduğu bölgede henüz bilinmeyen sebeple örtü yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, bölgede bulunan 3 bağ evine sıçradı.

Vatandaşların ihbarı üzerine yangın yerine Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri ve Tosya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Bölgede bulunan vatandaşlar ise ekiplere destek vererek yangını söndürmeye çalıştı. Yangının sıçradığı bağ evleri ise itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yanmaktan kurtarıldı. Bağ evlerinde ufak çapta maddi hasar meydana geldi. Ekiplerin soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Acil Durum, Kastamonu, 3. Sayfa, İtfaiye, Güncel, Tosya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu Tosya'da örtü yangını 3 bağ evine sıçradı, ekipler alevleri kontrol altına aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu Tosya'da örtü yangını 3 bağ evine sıçradı, ekipler alevleri kontrol altına aldı - Son Dakika
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