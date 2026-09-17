Kastamonu Tosya\'da süt fabrikasının talaş silosundaki yangın itfaiyece söndürüldü

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde süt fabrikasına ait talaş silosunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Tosya ilçesi Karşıyaka Mahallesi Akçakavak mevkiinde bulunan süt fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, süt fabrikasının kazan dairesinin yanında yer alan talaş silosunda yangın çıktı. Bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın kısa sürede talaş silosunu sardı. İhbar üzerine olay yerine Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın olay yerine intikal eden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.