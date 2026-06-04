Kasten Öldürmeden Aranan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar'da kasten öldürme suçundan 10 yıl 10 ay hapis c ezasıyla aranan şahıs polisin başarılı takibi sonrası yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde M.G. isimli şahsın kasten öldürme suçundan 10 yıl 10 ay hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR