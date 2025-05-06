Kasten Yaralama Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar'da kasten yaralama suçundan 4 yıl hapis cezası ile aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde M.B., isimli şahsın kasten yaralama suçundan 4 yıl hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Sülümenli beldesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR