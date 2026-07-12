Katar'da İran Saldırıları Sonucu 3 Yaralı

Katar İçişleri Bakanlığı, İran saldırıları sonrası füzelerin engellenmesi sırasında düşen enkaz parçaları nedeniyle biri çocuk olmak üzere 3 kişinin yaralandığını açıkladı.

ABD ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar sürüyor. ABD, İran'da 140 hedefi vurduğunu açıklarken, Tahran yönetimi de Ürdün'deki Prens Hasan Hava Üssü'ne balistik füze saldırısı düzenlediğini öne sürdü. İran, saldırıda üste bulunan bir komuta-kontrol merkezi ile MQ-9 insansız hava araçlarının bulunduğu hangarların imha edildiğini iddia etti. İran'ın bölgedeki saldırılarından etkilenen ülkelerden Katar'dan da konuya ilişkin açıklama geldi. Katar Dışişleri Bakanlığı, İran saldırıları sonrası füzelerin engellenmesi sırasında düşen enkaz parçaları nedeniyle biri çocuk olmak üzere 3 kişinin yaralandığını bildirdi.

Yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı, İran saldırılarının ardından güvenlik birimleri ve Sivil Savunma ekiplerinin onaylanmış acil durum planları doğrultusunda müdahale süreçlerini başlattığını teyit etti. Yaralılara gerekli tıbbi müdahalenin yapıldığı belirtildi. Bakanlık ayrıca, acil durum uyarılarının devreye alındığını bildirdi. Açıklamada, halktan bilgileri yalnızca resmi kaynaklardan takip etmeleri, yasal sorumlulukla karşılaşmamak için doğrulanmamış bilgi, görüntü ve video kayıtlarını paylaşmaktan kaçınmaları istendi. İçişleri Bakanlığı'nın yetkili güvenlik birimleri, hızlı müdahaleyi sağlamak, toplumun güvenliğini ve emniyetini korumak ve hizmetlerin kesintisiz şekilde sunulmasını sürdürmek amacıyla 24 saat boyunca tam hazırlık halinde çalışmalarını sürdürüyor" denildi. - DOHA