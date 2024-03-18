Katılacağı yarışma için yaşadığı heyecanını şehit babasıyla paylaştı - Son Dakika
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Katılacağı yarışma için yaşadığı heyecanını şehit babasıyla paylaştı

Çorum'da şehit babasının doğum gününü kutlamak için kabrini ziyaret eden 9 yaşındaki Mirayşah'ın katılacağı jimnastik yarışması için yaşadığı heyecanı anlattığı not görenleri duygulandırdı. Şehit Habib Gökçe'nin kızı Mirayşah tarafından bırakılan çiçekteki not üzerinde, 'Senin beni izlediğini ve hep yanımda olduğunu biliyorum' ifadeleri yer aldı.

18.03.2024 22:58  Güncelleme: 23:21
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Katılacağı yarışma için yaşadığı heyecanını şehit babasıyla paylaştı

Şehit babasının doğum günü için bıraktığı çiçekteki not yürekleri burktu

ÇORUM - Çorum'da şehit babasının doğum gününü kutlamak için kabrini ziyaret eden 9 yaşındaki Mirayşah'ın katılacağı jimnastik yarışması için yaşadığı heyecanı anlattığı not görenleri duygulandırdı.

Çorum'da şehitler, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla düzenlenen törende anıldı. Çorum'da düzenlenen anma törenine kent protokolü ve çok sayıda şehit yakını katıldı. 2016 yılında Şırnak'taki operasyonlar sırasında bölücü terör örgütü üyelerince tuzaklanan el yapımı patlayıcıların patlatılması neticesinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Habib Gökçe'nin kabrine, dün doğum günü sebebiyle 9 yaşındaki Mirayşah tarafından bırakılan çiçek üzerindeki notta yazanlar görenleri duygulandırdı. Katılacağı jimnastik yarışması için yaşadığı heyecanı babasına bıraktığı çiçek notu ile anlatan Mirayşah'ın, "Senin beni izlediğini ve hep yanımda olduğunu biliyorum" sözleri ise yürek burktu.

"Senin beni izlediğini ve hep yanımda olduğunu biliyorum"

Şehit Habib Gökçe'nin kızı Mirayşah tarafından bırakılan çiçekteki not üzerinde, "Canım babacım, seni çok seviyorum iyi ki doğdun. Biliyor musun babacım çok heyecanlıyım. Jimnastik yarışmam var. Senin beni izlediğini ve hep yanımda olduğunu biliyorum. Seni gururlandırman için elimden geleni yapacağım. Benim kalbim, babam, cennet yaşın kutlu olsun" ifadeleri yer aldı.

Her yıl 16 Mart'ta şehitliğe gelerek oğlunun doğum gününü kutlayan baba Ahmet Gökçe de, "Şehidim doğum günün kutlu olsun. Canım oğlum" yazılı çiçek bıraktı. Hüzün ve sevinci bir arada yaşadıklarını dile getiren baba Ahmet Gökçe, "Şu anda ne diyeceğimi bilmiyorum. 2016 yılında oğlum şehit oldu. 16 Mart doğum günü 19 Nisan 2016'da şehit oldu. Doğum tarihi ile şehadetinin arasında bir ay var" dedi.

Törene katılan Çorum Valisi ve AK Parti Çorum milletvekili Yusuf Ahlatcı, şehit babası Gökçe ile sohbet etti.

(MMY-BÖ-MK-

Kaynak: İHA

Çorum, Gökçe, 3.Sayfa, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Katılacağı yarışma için yaşadığı heyecanını şehit babasıyla paylaştı - Son Dakika

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