 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı gecesi denetimlerini sıklaştırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı gecesi denetimlerini sıklaştırdı

Kavak'ta polis ekipleri, vatandaşların huzuru ve güveni için yılbaşı gecesi de denetimlerine aralıksız devam ediyor. Ekipler, asayiş olaylarını engellemek ve halkın huzurlu bir yılbaşı geçirmeleri için ilçe genelinde denetimler gerçekleştirdi. Ayrıca sahte alkol ve mekan denetimleri de yapıldı.

Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı gecesi denetimlerini sıklaştırdı
31.12.2023 - 23:13,
Abone Ol

SAMSUN (İHA) – Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı gecesi denetimlerini sıklaştırdı.

Kavak'ta polis ekipleri, vatandaşların huzuru ve güveni için denetimlerine yılbaşı gecesi de aralıksız devam ediyor. Ekipler, yeni yıl öncesi asayiş olaylarını engellemek ve halkın huzurlu bir yılbaşı geçirmeleri için ilçe genelinde denetim yaptı. Ekipler ayrıca sahte alkol ve mekan denetimleri de gerçekleştirdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Emniyet Müdürlüğü, Kavak, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı gecesi denetimlerini sıklaştırdı - Son Dakika


23:11
2024 Milli Piyango Yılbaşı Çekiliş Sonuçları Açıklandı 2024 Milli Piyango Yılbaşı Çekiliş Sonuçları Açıklandı
22:51
Eski sevgililer Ebru Gündeş ve Kerem Alışık'ın O Ses Türkiye'de duygusal anları Eski sevgililer Ebru Gündeş ve Kerem Alışık'ın O Ses Türkiye'de duygusal anları
21:24
Niğde'de akraba kavgası kanlı bitti: 3 ölü Niğde'de akraba kavgası kanlı bitti: 3 ölü
20:53
Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahttan çekilmeye karar verdi Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahttan çekilmeye karar verdi
19:41
Hakkari'de peş peşe 3 deprem meydana geldi Hakkari'de peş peşe 3 deprem meydana geldi
18:59
İşte 2024'e adım atan ülkelerin yeni yıl kutlamaları İşte 2024'e adım atan ülkelerin yeni yıl kutlamaları
18:43
Süper Kupa krizine ilişkin Fenerbahçe'den açıklama: İftira ve yalan iddialar ortaya atanlarla ilgili hukuki adımlar atacağız Süper Kupa krizine ilişkin Fenerbahçe'den açıklama: İftira ve yalan iddialar ortaya atanlarla ilgili hukuki adımlar atacağız
18:09
Antalyaspor, Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar prensipte anlaştı Antalyaspor, Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar prensipte anlaştı

Son Dakika
23:11 2024 Milli Piyango Yılbaşı Çekiliş Sonuçları Açıklandı
22:51 Eski sevgililer Ebru Gündeş ve Kerem Alışık'ın O Ses Türkiye'de duygusal anları
21:24 Niğde'de akraba kavgası kanlı bitti: 3 ölü
20:53 Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahttan çekilmeye karar verdi
19:41 Hakkari'de peş peşe 3 deprem meydana geldi
18:59 İşte 2024'e adım atan ülkelerin yeni yıl kutlamaları
18:43 Süper Kupa krizine ilişkin Fenerbahçe'den açıklama: İftira ve yalan iddialar ortaya atanlarla ilgili hukuki adımlar atacağız
18:09 Antalyaspor, Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar prensipte anlaştı
17:27 Selahattin Demirtaş, babasının ölümüyle ilgili mesaj yayınladı
16:47 Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin kız arkadaşıyla sahnede öpüşmesi tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2023 23:40:28. #1.11#
SON DAKİKA: Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı gecesi denetimlerini sıklaştırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement