Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı gecesi denetimlerini sıklaştırdı

SAMSUN (İHA) – Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı gecesi denetimlerini sıklaştırdı.

Kavak'ta polis ekipleri, vatandaşların huzuru ve güveni için denetimlerine yılbaşı gecesi de aralıksız devam ediyor. Ekipler, yeni yıl öncesi asayiş olaylarını engellemek ve halkın huzurlu bir yılbaşı geçirmeleri için ilçe genelinde denetim yaptı. Ekipler ayrıca sahte alkol ve mekan denetimleri de gerçekleştirdi. - SAMSUN