Kavak\'ta Silah Operasyonu

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Samsun'un Kavak ilçesinde polis tarafından düzenlenen operasyonda silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Kavak ilçesinde bir ikamete operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 94 adet tabanca fişeği, 45 adet kuru sıkı fişeği, 18 adet av fişeği, 3 adet 6136 SKM kapsamında bıçak ve 1 adet tüfek şoku ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN