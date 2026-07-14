Kavaklıdere\'de Orman Yangını Devam Ediyor

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ederken, yangın bölgesi drone ile görüntülendi.

Yangın bugün saat 16.00 sıralarında Kurucova Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı. Yangın ihbarının ardından olay yerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin alevlere müdahalesi başladı. Yangına havadan ve karadan müdahale devam ederken, ekiplerin alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.

Bölge drone ile görüntülendi

Kavaklıdere'deki yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ederken, bölge drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde gökyüzüne yükselen dumanlar ve hava araçlarının sortileri yer alıyor. - MUĞLA