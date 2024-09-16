Kavga Sokak Boksuna Döndü

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Yaptıkları akıl alır gibi değil! Maça damgasını vurdu

Sokak boks ringine döndü...Yol verme kavgası kamerada

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde trafikte meydana gelen kavga amatör kameraya saniye saniye yansıdı. Kavga anı boks ringini aratmadı.

Olay, İnegöl ilçesi Kemalpaşa mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Henüz ismi öğrenilemeyen yaya, iddiaya göre, kendisine yol vermeyen sürücüyle tartışmaya başladı. Öfkelenen genç ile sürücü arasında bir anda kavga başladı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga çevredeki vatandaşların ayırmasıyla son buldu. Ayrılan taraflar yollarına devam etti. Boks ringlerini aratmayan kavga ise amatör kameraya saniye saniye yansıdı.