Kavgayı Ayırmaya Çalışan Genç Vuruldu - Son Dakika
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Kavgayı Ayırmaya Çalışan Genç Vuruldu

Antalya'da kavga edenleri ayıran genç, 'neden karışıyorsun' diyerek vuruldu; sağlık durumu belirsiz.

07.11.2024 20:53
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Kavgayı ayırmak isteyen gence "Sen niye karışıyorsun" kurşunu

Kavgayı ayırmak isterken ayağından vurulup hastanelik oldu

İhbara gelen polis timi kazaya karıştı

ANTALYA - Antalya'da kavga eden 3 kişiyi ayırmak için araya giren bir kişi, 'neden karışıyorsun' denilerek kurşunların hedefi oldu. Ayağından vurulan genç hastaneye kaldırılırken, olay yerine gelen motorize Yunus Timleri trafik kazasına karıştı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, konuşmak için bir araya gelen 3 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken taraflar birbirine bıçak ve silah çıkardı. Bu sırada olayı görerek gelen ve tarafları ayırmak isteyen Ali Kaan B. araya girdi. Olayın taraflarından olduğu öğrenilen C.A.'nın silah çıkardığını gören iki kişi koşarak uzaklaştı.

"'Neden karışıyorsun' diyerek ayağından vurdu

Bu sırada Ali Kaan B.'nin araya girmesine öfkelenen C.A., "Sen neden karışıyorsun" diyerek silahını ateşledi. Silahtan çıkan kurşunların hedefi olan genç ayağından yaralanırken, olayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, C.A. hızla olay yerinden uzaklaştı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Ali Kaan B., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekipler olay yerinden kaçan şüpheli C.A.'yı arama çalışması başlattı.

Olaya gelen Yunus Timi kazaya karıştı

Öte yandan ihbarla olay yerine gelen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motorize Yunus Timleri de olay yerinin karşısında trafik kazasına karıştı. Olaya müdahale etmek için bölgeye gelen Yunus Timi motorunu durdurduğu sırada, arkasından gelmekte olan Süleyman A.'nın kullandığı 07 T 1092 plakalı ticari taksi ekiplere çarptı. Çarpmanın etkisiyle motor ile birlikte yola savrulan polis ekibi yaralandı. Kaza yerindeki vatandaşlar ve meslektaşlarının yardımıyla yol kenarına alınan polis memurları, olay yerine gelen ambulansla ilk müdahalelerinin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Silahla yaralama olayı ile ilgili olarak Olay Yeri İnceleme ekipleri çalışma yaptı.

Kaynak: İHA

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