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Kavşakta çarpışan araçlardan biri takla attı: 1 yaralı

DENİZLİ - Denizli'de kavşakta ışık ihlali yapan iki araç çarpıştı. Çarpışmanın sonucu ters dönen hafif ticari araçta bulunan bir kişi yaralandı.

Kaza, Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Necip Tüysüz yönetimindeki 20 AE 231 plakalı hafif ticari araç, kavşaktan geçmek istediği sırada Oktay Yenihan idaresindeki Almanya plakalı HN OS 186 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışma sonucu Tüysüz'ün kullandığı hafif ticari araç takla atarak ters döndü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tüysüz'ün kullandığı araçta yolcu konumunda bulunan ve oğlu olduğu öğrenilen bir çocuk yaralandığı araçtan çıkarıldı. İlk müdahalesi çevredeki vatandaşlar tarafından gerçekleştirilen çocuk ambulansla Denizli Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İki sürücü birbirlerini kırmızı ışık ihlali yapmakla suçlamaları ise dikkat çekti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.