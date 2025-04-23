Kayalıklardan Düşen Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Deniz kenarında yürürken kayalıklardan düştü

ZONGULDAK - Zonguldak'ta bir kişi deniz kenarında yürürken kayalıklardan düştü. Yaralının imdadına ekipler yetişti.

Alaplı ilçesinde kayalıklardan düşerek yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı. Alınan bilgiye göre, Alaplı Sahil dolgu alanına giden B.Y. sahil kenarında bulunan kayalıktan aşağıya düşerek yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Alaplı İtfaiye ve sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.