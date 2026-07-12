Kaybolan 16 Yaşındaki Hacer İçin Aile Endişeli - Son Dakika
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Kaybolan 16 Yaşındaki Hacer İçin Aile Endişeli

12.07.2026 09:02
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Hatay'da 16 yaşındaki Hacer Dadıcı, düğün sırasında evden ayrıldı. Ailesi endişeli.

Hatay'ın Kumlu ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki Hacer Dadıcı, ailesinin düğünde olduğu esnada arkasında mektup bırakarak evden ayrıldı. 'Kızım saf ve kandırılmaya meyilli biri, insanlara çabuk kanan biri' diyerek evladının başına kötü bir şey gelmesinden korkan anne Saadet Dadıcı, evladının geri dönmesi için çağrıda bulundu.

Kumlu ilçesi Akpınar Mahallesi'nde yaşayan 16 yaşındaki Hacer Dadıcı, 9 Temmuz tarihinde saat 23.00 sıralarında ailesinin düğünde olduğu esnada evden ayrıldı. Evlatlarını evde bırakarak düğüne giden baba Ahmet ve anne Saadet Dadıcı, eve geldikleri esnada Hacer'in evde olmadığını fark etti. Kızlarını telefonla arayıp ulaşamamaları üzerine endişe eden Dadıcı ailesi, Hacer'in yazdığı mektubu görünce evden kaçtığını anladılar. Evladının hayatından endişe eden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

"Kızım beni görüyorsan duyuyorsan Allah rızası için haber ver"

Evden kaçan kızının başına kötü bir şey gelmesinden korkan anne Saadet Dadıcı, "Benim kızım Hacer Dadıcı, 16 yaşında. Sosyal medyayı fazla kullanmayı bilmez. Gözü açık bir kız değil. Kızım saf ve kandırılmaya meyilli biri, insanlara çabuk kanan biri. 16 yaşındaki bir insan aklı ne kadar sağlam olabilir ki. Kızım evdeki 5 yaşındaki kardeşiyle oynuyor. Kızımın çocuksu hareketleri var ve bu yüzden çabuk kandırılıyor. Kızım beni görüyorsan duyuyorsan Allah rızası için haber ver. Zorla tutuluyorsan haber ver kızım, korkma. Başına bir şey gelmesinden korkuyoruz. Allah için gel" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Jandarma, Kumlu, Hatay, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kaybolan 16 Yaşındaki Hacer İçin Aile Endişeli - Son Dakika

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