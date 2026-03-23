Kaybolan Dağcı için Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Manisa'nın Salihli ilçesinden zirve tırmanışı için Bozdağ'a giden ve kaybolan amatör dağcıyı arama çalışmaları İzmir'in Kiraz ilçesi sınırlarına kaydırıldı. Ekipler, dağcının geceyi geçirdiği kar kuyusu ile kişisel eşyalarına ulaştı.

Manisa'nın Salihli ilçesi Burhan Mahallesi'nden cumartesi günü zirve tırmanışı için Bozdağ'a hareket eden Umut Tanrıkulu (53), olumsuz hava şartları nedeniyle yönünü kaybedince 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Olumsuz hava şartları sebebiyle akşam saatlerinde sonlandırılan arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı. Ekiplerin yaptığı aramalarda Tanrıkulu'nun derin bir çukur kazarak geceyi burada geçirdiği belirlendi. Kar kuyusunun yanında Tanrıkulu'na ait sırt çantası ve kişisel eşyalar bulundu. Ayak izlerinin takip edilmesi sonucu arama faaliyetleri İzmir'in Kiraz ilçesi sınırlarında yoğunlaştırıldı. Ayrıca Tanrıkulu'nun tırmanış esnasında sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı ortaya çıktı.

120 personel sahada

Amatör dağcıyı arama çalışmalarına Manisa, İzmir, Uşak ve Balıkesir AFAD ekipleri ile jandarma, UMKE ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan toplam 120 personel katılıyor. Sahada 29 araç ve 5 dron görev yapıyor. Yoğun sis ve zorlu arazi şartlarına rağmen riskli bölgelerdeki tarama faaliyetlerinin aralıksız şekilde sürdürüldüğü kaydedildi. - İZMİR