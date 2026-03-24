Kaybolan Dağcı Umut Tanrıkulu Bulundu - Son Dakika
Kaybolan Dağcı Umut Tanrıkulu Bulundu

Kaybolan Dağcı Umut Tanrıkulu Bulundu
24.03.2026 17:51
4 gün süren arama sonucunda Umut Tanrıkulu, sağ salim bulundu ve tedavi altına alındı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde 4 gün önce kaybolan amatör dağcı Umut Tanrıkulu (53), İzmir'in Kiraz ilçesinde bir bağ evinde sağ salim bulundu. Tanrıkulu Kiraz Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesi sonrası Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

21 Mart'ta Salihli'nin Burhan Mahallesi mevkiinden zirve tırmanışı için Bozdağ'a hareket eden bölgede etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle yönünü kaybettiği değerlendirilen amatör dağcı Umut Tanrıkulu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Kar yağışı nedeniyle bir süre ara verilen çalışmalar, havanın düzelmesiyle yeniden başlatıldı. Arama çalışmalarına 100'ün üzerinde personel, yaklaşık 30 araç ve 5 dron ekibi katıldı. Ekipler, sahada yürüttükleri titiz çalışmalar sonucu Tanrıkulu'nun izini İzmir'in Kiraz ilçesine kadar takip etti.

Kiraz ilçesi Çatak Mahallesi Muhtarı Eyüp Çoban da arama çalışmalarına destek verdi. Çoban, sabah saatlerinde kendi bağ evinin de bulunduğu Akçay mevkiine gittiği sırada bir evin bacasından duman yükseldiğini fark etti. Durumdan şüphelenen Çoban, eve girdiğinde Umut Tanrıkulu ile karşılaştı. Ekiplere haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Tanrıkulu'nu Kiraz Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Buradaki ilk muayenesinin ardından Salihli'ye sevk edilen Tanrıkulu'nun, Salihli Devlet Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü ve 72 saat gözlem altında tutulacağı öğrenildi.

Hastane önünde gazetecilere konuşan eşi Nuray Tanrıkulu ise, "4 günlük bu zor süreçte yanımızda olan herkese çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Şu anda durumu gayet iyi. 72 saat gözlem altında tutulacak" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaybolan Dağcı Umut Tanrıkulu Bulundu - Son Dakika

Pistte feci kaza Yolcu uçağı itfaiye aracıyla çarpıştı Pistte feci kaza! Yolcu uçağı itfaiye aracıyla çarpıştı
Keely Hodgkinson, dünya şampiyonluğunu duşta eğlenerek kutladı İşte o anlar Keely Hodgkinson, dünya şampiyonluğunu duşta eğlenerek kutladı! İşte o anlar
Cenaze töreninde Özel ile Bahçeli arasında dikkat çeken anlar Cenaze töreninde Özel ile Bahçeli arasında dikkat çeken anlar
İşte Erol Köse’nin 16. kattan düşerek öldüğü anlar İşte Erol Köse'nin 16. kattan düşerek öldüğü anlar
Daniel Pancu, Ümit Özdağ’ı isteyen Süper Lig devini açıkladı Daniel Pancu, Ümit Özdağ'ı isteyen Süper Lig devini açıkladı
İran’dan İspanya Başbakanı’na füzeli teşekkür İran'dan İspanya Başbakanı'na füzeli teşekkür

17:43
İşte Trump’a “Savaşı devam ettir“ diyen Arap ülkesi: Tarihi bir fırsat
İşte Trump'a "Savaşı devam ettir" diyen Arap ülkesi: Tarihi bir fırsat
16:15
Yunanistan’da yaklaşık 5 milyar euroluk savunma programlarına onay verildi
Yunanistan'da yaklaşık 5 milyar euroluk savunma programlarına onay verildi
16:11
Savaşın 25. gününde kahreden görüntü: Okulda dehşeti yaşadılar
Savaşın 25. gününde kahreden görüntü: Okulda dehşeti yaşadılar
15:56
Erol Köse son yolculuğuna uğurlandı Sadece bir kişi ağladı
Erol Köse son yolculuğuna uğurlandı! Sadece bir kişi ağladı
15:30
Savaşın etkisi büyüyor İran, Türkiye vanasını kapattı iddiası
Savaşın etkisi büyüyor! İran, Türkiye vanasını kapattı iddiası
15:10
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde türkücü İzzet Yıldızhan’ın ifadesi ortaya çıktı
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde türkücü İzzet Yıldızhan'ın ifadesi ortaya çıktı
SON DAKİKA: Kaybolan Dağcı Umut Tanrıkulu Bulundu - Son Dakika
