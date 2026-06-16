Kaybolan Genç Okan Koç'un Cansız Bedenine Ulaşıldı - Son Dakika
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Kaybolan Genç Okan Koç'un Cansız Bedenine Ulaşıldı

Kaybolan Genç Okan Koç\'un Cansız Bedenine Ulaşıldı
16.06.2026 09:58
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Erzurum'un Horasan ilçesinde kaybolan 17 yaşındaki Okan Koç'un cesedi bulundu, aile yas içinde.

Erzurum'un Horasan ilçesinde 6 gün önce serinlemek için girdiği Aras Nehri'nde akıntıya kapılarak kaybolan 17 yaşındaki Okan Koç'un cansız bedeni bulundu.

Erzurum'un Horasan ilçesinde 10 Haziran'dan bu yana kayıp olarak aranan 16 yaşındaki Okan Koç ile ilgili yürütülen arama çalışmaları 6. günün sabah erken saatlerinde acı bir şekilde sonuçlandı. Günlerdir AFAD koordinasyonunda sürdürülen ve JAK, SAK, JÖH, jandarma komando, sağlık, itfaiye ile Kızılay ekiplerinin katıldığı aramalarda, gençten üzücü haber geldi. Yapılan çalışmalar sonucunda Okan Koç'un cansız bedenine Karakurt Barajı bölgesinde ulaşıldığı öğrenildi. İlk belirlemelere göre, baraj ve çevresinde yoğunlaştırılan arama-tarama faaliyetleri sırasında bulunan cenaze, ekipler tarafından kıyıya çıkarılarak incelemeye alındı. Kimlik tespitinin ardından Okan Koç'a ait olduğu kesinleşti. Acı haberin ardından Horasan ilçesinde ve gencin yakınları arasında büyük üzüntü yaşandı. Aile fertlerinin ve ilçe halkının yasa boğulduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, kesin ölüm nedeninin yapılacak adli tıp incelemesi sonrası netleşeceği bildirildi.

10 Haziran Çarşamba günü saat 15.30 sıralarında Horasan ilçesine bağlı Pirali Mahallesi Akkeran (Hiran) Mezrası mevkiinde meydana gelen olayda bölgede hayvan otlatan 17 yaşındaki Okan Koç, sıcak havadan bunalarak serinlemek amacıyla Aras Nehri'ne girdi. Talihsiz genç, bir süre sonra akıntının güçlü olduğu bölgede gözden kaybolmuştu. Bölgede AFAD, JAK ve SAK ekipleri çalışmalarını aralıksız devam ettirdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Kaybolan Genç Okan Koç'un Cansız Bedenine Ulaşıldı - Son Dakika

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