Kaybolan Müdür Yardımcısı Bulundu

Fethiye İnlice Sahili'nde kaybolduğu bildirilen İnlice Ahmet Nazif İlkokulu Müdür Yardımcısı Özkan Kırbıyık'tan sevindiren haber geldi. Bir süredir kendisinden haber alınamayan ve bölgede arama çalışmaları yürütülen Kırbıyık'ın sağ olarak bulunduğu öğrenildi.

Kırbıyık'ın sağ salim bulunması ailesi, yakınları, eğitim camiası ve sevenleri tarafından büyük sevinçle karşılandı. Süreç boyunca destek çağrılarında bulunan İnlice Mahalle Muhtarı Kezban Gök de sosyal medya hesabından Özkan Kırbıyık ile birlikte çekilmiş bir fotoğraf paylaşarak duyduğu mutluluğu dile getirdi. Kırbıyık'ın yüzerek karadan ulaşımın bulunmadığı bir koya geçtiği, burada geceyi uyuyarak geçirdiği ve bu nedenle kendisinden haber alınamadığı belirtildi. Eğitimcinin bulunmasının ardından arama çalışmaları sona erdi. - MUĞLA