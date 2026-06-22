Kaybolan Öğrenci İçin 45 km² Alan Tarandı - Son Dakika
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Kaybolan Öğrenci İçin 45 km² Alan Tarandı

Kaybolan Öğrenci İçin 45 km² Alan Tarandı
22.06.2026 16:35
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Karabük'te 21 gündür kayıp üniversite öğrencisi Hamza Duras için geniş çaplı arama çalışmaları sürüyor.

Karabük Valisi Oktay Çağatay, yaklaşık 21 gündür haber alınamayan üniversite öğrencisi Hamza Duras için yürütülen arama çalışmalarında 45 kilometrekarelik alanın tarandığını açıkladı.

Safranbolu ilçesinde kaybolan ve kendisinden 21 gündür haber alınamayan üniversite öğrencisi Hamza Duras'ı bulmak için başlatılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bölgede AFAD, jandarma, emniyet, orman teşkilatı, arama kurtarma dernekleri ve gönüllü ekiplerin katılımıyla geniş kapsamlı arama faaliyetleri yürütülüyor. Karabük Valisi Oktay Çağatay, AFAD koordinasyon merkezinin bulunduğu alana gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

"Marketten alışveriş yaparken tespit edildi, 45 kilometrekarelik alan tarandı"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Karabük Valisi Oktay Çağatay, ekiplerin titizlikle çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Hamza'nın Safranbolu'daki bir markette alışveriş yaptığı arkadaşlarımız tarafından tespit edilmiş durumda. En son telefon baz kayıtlarının yoğun olarak tespit edildiği Çamtarla mevkiinde çocuğumuzun kaybolduğu ortaya çıkarılınca AFAD koordinasyonunda arama çalışmaları 19 Haziran'dan beri dron, termal dronlar, iz arama köpekleri ve İHA'larla yürütülmektedir. Yaklaşık 45 kilometrekarelik bir alan tamamen taranmış durumda. Ne yazık ki kendisine ait bir bulguya erişemedik. Temennimiz sağ salim kendisine ulaşmaktır" dedi.

Ekipler ormanlık alanlar, kanyonlar ve dere yataklarında arama faaliyetlerini sürdürüyor. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Kaybolan Öğrenci İçin 45 km² Alan Tarandı - Son Dakika

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