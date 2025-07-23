Kaybolan Şahıs Jandarma Tarafından Bulundu

Erzurum'un Karayazı ilçesinde kaybolan şahsı jandarma yaptığı titiz çalışma ile buldu ve ailesine teslim etti.

Konu ile ilgili Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Erzurum ili Karayazı ilçesi Çakmaközü köyünde ikamet eden E.K. (31) isimli şahsın 22 Temmuz 2025 günü saat 18.00 sıralarında kayıp olduğu ailesi tarafından bildirmiştir. Alınan kayıp şahıs müracaatı üzerine Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca 1 JAK Timi, 1 SAK Timi, 1 Komando Asayiş Timi, 1 JASAT Timi ve İz Takip Köpek unsuru görevlendirilmiştir. Yapılan arazi tarama faaliyeti sonucunda, kayıp şahıs 23 Temmuz 2025 tarihinde 08.45'te köyün yaklaşık 2 km güney kısmında yatar vaziyette bulunmuştur. Şahsın sağlık durumu iyi olup adli işlemlere başlanmıştır" denildi

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi, "Erzurum İl Jandarma Komutanlığı bugüne kadar olduğu gibi vatandaşlarımızın her koşulda yanında, yakınında ve yardımında olmaya devam edecektir" - ERZURUM