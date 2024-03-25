Kayganlaşan yolda bariyerleri biçen tır ağaçlık alana uçtu: 1 ölü

İnternet üzerinden bebek satışı skandalı! Bakanlık harekete geçti

Bir internet sitesi üzerinden bebek satan kişiler, infiale neden oldu. Bazıları doğmamış, bazıları ise yeni doğmuş bebeklerine fiyat biçip satmaya çalıştı. Skandal ilanlarda kimi sözde ebeveyn, bebeği için 100 bin lira isterken, kimisi ise 170 bin lira para istedi. Dehşete düşüren olay sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı savcılığa başvurdu. Söz konusu internet sitesine erişim engellendi.