Kayınpeder, damadını öldürdü; cezası indirimli - Son Dakika
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Kayınpeder, damadını öldürdü; cezası indirimli

Kayınpeder, damadını öldürdü; cezası indirimli

Tuzla'da eski damadını öldüren kayınpeder, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı, pişmanlık indirimi aldı.

11.10.2024 12:24
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Tuzla'da eski damadını silahla öldürüp varile koyan kayınpederde mahkemeden pişmanlık indirimi. Sanık, 15 yıl hapisle cezalandırıldı.

Tuzla'da 26 Nisan 2022 tarihinde kaybolan Uğur Kahraman (30), eski kayınpederi Hüseyin Sezer (48) tarafından tabanca ile vurup öldürdükten sonra varile koyulup Pendik'te bir binanın asansör boşluğuna bırakmıştı. Gözaltına alınan Sezer, cinayeti itiraf etti ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Hüseyin Sezer hakkında, "Haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılırken, Sezer'e, cesedin varile konulmasında yardım ettikleri iddia edilen eşi Naciye Sezer ve komşusu Murat Otu hakkında ise, "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Anadolu 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Hüseyin Sezer, tutuksuz sanıklar Naciye Sezer ve Murat Otu katıldı. Taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

"O anki gerginlikle silahla kendisine ateş ettim"

Sanık Hüseyin Sezer, "Olay günü Uğur'un bir kısım işleri için ve benim araç üzerindeki vergi borcu nedeniyle konulan haciz işlemleri yönünden görüşme yapmak üzere bir planım vardı. Benim evime geldik. Evde konuşmaya başladık. Eşim işteydi. Komşum Murat Otu da yanımızda yoktu. Kendisi bana sinkaflı sözlerle küfretti. Saldırgan davranışlarına devam edince evden uzaklaşmasını söyledim. Ben böyle dedikçe kendisi daha çok üzerime geldi. Ben de, kendisinin bana verdiği ve emanet olarak bulundurduğum silahı alıp geldim. Silahı elimde görünce bu defa, "Ne yapacaksın, beni mi vuracaksın? Yapacak olsan daha önce yapardın" diyerek küfür etti. Ben de o anki gerginlikle silahla kendisine ateş ettim. Kendisini başından vurdum. Şokla ne olduğunu anlamadım başında uzun süre ağladım. Hurdacılık yaptığım dönemden kalma bir varil vardı. Varili yatırıp Uğur'u kemerinden çekip varilin içerisine koydum. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum" dedi.

Sanığa pişmanlık indirimi

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Hüseyin Sezer'in "Haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 17 yıl hapsine karar verdi. Mahkeme daha sonra sanığın pişman olduğunu, adli geçmişine bakıldığında verilen cezanın ilerde suç işlemesini önlemede yeterli olacağına karar vererek cezayı indirdi. Sanık, 14 yıl 2 ay hapisle cezalandırıldı. Sanık Sezer ayrıca "Ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet" suçundan da 10 ay hapse çarptırıldı. Tutuksuz sanık Murat Otu ve Naciye Sezer'inde "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan beraatına karar verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayınpeder, damadını öldürdü; cezası indirimli - Son Dakika

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