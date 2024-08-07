Kayınpederi Tarafından Başından Vurulan Damat Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kayınpederi Tarafından Başından Vurulan Damat Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Akhisar ilçesinde tartıştığı kayınpederi tarafından başından vurulan damat, hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından kayınpeder gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.

07.08.2024 18:52
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Kayınpederi tarafından başından vurulan damat öldü

MANİSA - Manisa'nın Akhisar ilçesinde tartıştığı kayınpederi tarafından başından vurularak ağır yaralanan damat kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay 5 Ağustos günü Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Hacıishak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kayınpeder H.B. ile damadı Murat Usal arasında başlayan tartışmanın büyümesi üzerine H.B. yanındaki silahıyla damadı Murat Usal'ın başına ateş etti. Murat Usal başına isabet eden mermiler sebebiyle kanlar içinde yere yığılırken kayınpeder H.B. ise olay yerinden ayrıldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Murat Usal Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Polis ekipleri tarafından yakalanan kayınpeder H.B. ise gözaltına alındı.

Omurilik kısmında büyük hasar olduğu öğrenilen Murat Usal 2 günlük yaşan savaşını kaybetti.

Usal'ın cenazesi adli tıp morguna kaldırılırken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayınpederi Tarafından Başından Vurulan Damat Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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