Kayıp Alzheimer Hastası Bulundu - Son Dakika
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Kayıp Alzheimer Hastası Bulundu

Kayıp Alzheimer Hastası Bulundu
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79 yaşındaki Alzheimer hastası, 2 gün süren arama çalışmalarının ardından sağ olarak bulundu.

Denizli'de 2 gündür kayıp olarak aranan 79 yaşındaki Alzheimer hastası yaşlı adam, dron ve iz takip köpeklerinin katıldığı çalışmalar sonucu sağ olarak bulundu. Yaşlı adam, düştüğü dere yatağından ekiplerin yoğun çalışması sonucu kurtarıldı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi 1200 Evler Mahallesi'ndeki adresinden 25 Ağustos 2026 saat 04.00'te ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası Behçet Bilgiç, ekiplerin koordineli çalışması sonucunda Göveçlik Mahallesi Yıkalanı Deresi mevkiinde sağ olarak bulundu. İhbarın ardından kriz masası koordinesinde başlatılan arama çalışmalarına AFAD, emniyet ve jandarma ekiplerinin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının gönüllü katıldı. Dron ve iz takip köpeklerinin de desteğiyle yürütülen çalışmalarda Behçet Bilgiç'in yeri tespit edildi.

Dere yatağına yuvarlanan 79 yaşındaki Behçet Bilgiç, ilk tedavisinin ardından sedyeye alındı. Arama kurtarma çalışmasına katılan ekipler tarafından yuvarlandığı dere yatağından omuzlara alınan yaşlı adam, güvenli bölgeye alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sıcaktan bitkin düşen yaşlı adam, ihtiyaçlarının giderilmesinin ardından sağlık kontrolleri için hastaneye sevk edildi.

Kaynak: İHA

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