Kayıp Ayşe Asma Denizli\'de Bulundu

Muğla'nın Ula ilçesinde üç gündür haber alınamayan 33 yaşındaki Ayşe Asma'nın Denizli'de olduğu ortaya çıkarken, ailesine gönderdiği mesajla iyi olduğunu bildiren Asma'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Ayşe Asma yaklaşık 20 gün önce Ula ilçesine bağlı Arıcılar Mahallesi'ndeki evinden ayrılarak Kavakçalı Mahallesi'nde yaşayan ailesinin yanına gitti. Dört çocuk annesi Asma'nın çocuklarından biriyle birlikte ailesinin evinde kalırken iddiaya göre üç gün önce gece saatlerinde oğlunu uyuttuktan sonra evden ayrıldı. Kendisinden haber alınamaması üzerine yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirerek kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı.

Arama çalışmalarının sürdüğü sırada Ayşe Asma'nın Denizli'de olduğu ortaya çıktı. Asma'nın ailesine gönderdiği mesajla iyi olduğunu bildirmesi üzerine yakınları rahat bir nefes aldı. Eşi Halil Asma da, yetkililer tarafından eşinin bulunduğu bilgisinin kendilerine ulaştığını belirtti. - MUĞLA