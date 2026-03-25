Kayıp Çocuğun Annesi DNA ile Belirlendi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

25.03.2026 18:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mustafakemalpaşa'da kaybolan çocuğun biyolojik annesi yapılan DNA testiyle tespit edildi.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 2019 yılından bu yana kayıp olarak aranan ve geçtiğimiz ay polis ekiplerince bulunan 8 yaşındaki çocuğun biyolojik annesi, yapılan DNA testiyle tespit edildi. Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı rapor, yıllardır süren belirsizliği ortadan kaldırdı.

Almanya'dan Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu Rebecca S. ile devlet koruması altına alınan N.S.'den alınan örnekler, Bursa Adli Tıp Kurumu'nda karşılaştırıldı. Hazırlanan raporda, Rebecca S.'nin çocuğun biyolojik annesi olma ihtimalinin yüzde 99,99 olduğu belirtildi. Bu gelişmenin ardından Mustafakemalpaşa Aile Mahkemesi'nde görülen davada, çocuğun velayetinin anneye verilmesine ilişkin nihai kararın verilmesi bekleniyor.

Kayıp dosyası özel ekiple yeniden açılmıştı

Rebecca S.'nin 2019 yılında henüz 1 yaşında olan oğluyla birlikte çocuğun babası Umut K.'nın Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki ailesinin yanına geldiği öğrenildi. İddiaya göre bir süre sonra Almanya'ya dönmesi yönünde baskı gören Rebecca S. bunu kabul etmedi. Bu süreçten sonra 1 yaşındaki N.S.'nin kaybolduğu ihbarı yapıldı ancak uzun süre yürütülen arama çalışmalarına rağmen herhangi bir sonuca ulaşılamadı. Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz şubat ayında Bursa İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde Gasp, Cinayet ve Kayıp Şahıslar Bürosu'nca özel bir ekip kuruldu. Yapılan titiz çalışmalar sonucunda ekip, 10 Mart'ta küçük çocuğu R.M. isimli şahsa ait evde buldu. Sağlık kontrollerinin ardından çocuk devlet korumasına alındı. Soruşturma kapsamında çocuğun babaannesi H.S. ile çocuğun bulunduğu evin sahibi R.M., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çocuğun babası Umut K.'nin ise yaklaşık 2 yıl önce geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Mahkeme kararı bekleniyor

DNA sonucunun netleşmesiyle birlikte gözler aile mahkemesinin vereceği karara çevrildi. Mahkemenin çocuğun biyolojik annesine teslim edilip edilmeyeceğine ilişkin kararını önümüzdeki süreçte açıklaması bekleniyor. - BURSA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Olay, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2026 19:39:15. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.