Kayıp Hayvanlar Bulundu

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Aydın'ın Germencik ilçesinde kaybolan 16 adet küçükbaş hayvan jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Balatçık Mahallesinde ikamet eden M.G. isimli şahıs akşam saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak 16 adet küçükbaş hayvanının kaybolduğunu beyan ederek ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı kayıp küçükbaş hayvanları bulmak için 4 Asayiş Timi bölgeye yönlendirilerek arama çalışmalarına başladı. Kayıp hayvanlar gece saatlerinde M.G. isimli şahsın ahırının yaklaşık 5 kilometre ilerisinde ormanlık ve kayalık alanda eksiksiz olarak bulunarak sahibine teslim edildi. M.G. jandarma ekiplerine duyarlı çalışmalarından dolayı teşekkür etti. - AYDIN