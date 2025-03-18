Kayıp Öğrenci Bulundu, Şüpheli Gözaltında

Edirne'nin Keşan ilçesinde, 5 gündür ailesinin haber alamadığı 17 yaşındaki lise öğrencisi Sude G., Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bulunarak ailesine teslim edildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre; Keşan Lisesi öğrencisi Sude G.'den 5 gündür haber alamayan ailesi, durumu Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirerek kızlarının bulunması için yardım istedi. Kayıp lise öğrencisinin bulunması için harekete geçen Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmalar sonucu, genç kızın Malkara'nın Vakıfiğdemir Mahallesi'ndeki M.B.'nin evinde alıkonulduğunu belirledi.

Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile iletişime geçen polis, Sude G.'yi belirlenen evde buldu. Genç kız, işlemlerinin ardından ailesine teslim edilirken, M.B. ise gözaltına alındı. Aile, M.B.'den şikayetçi oldu. M.B.'nin, kızını arayan aileyi telefonla aradığı ve aileyi yanlış bilgiler ile farklı adreslere yönlendirmeye çalıştığı iddia edildi. - EDİRNE