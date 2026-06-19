Kayıp Üniversite Öğrencisi Aranıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayıp Üniversite Öğrencisi Aranıyor

Kayıp Üniversite Öğrencisi Aranıyor
19.06.2026 16:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Safranbolu'da 18 gündür kayıp olan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Hamza Duras için arama çalışmaları sürüyor.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ailesinin yaklaşık 18 gündür kendisinden haber alınamayan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Hamza Duras'ı arama çalışmaları sürüyor.

Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Hamza Duras (22), sınavları öncesinde ailesini ziyaret etmek için Safranbolu'ya geldi. Bir süre ailesiyle vakit geçiren Duras, daha sonra sınavlarına girmek üzere İstanbul'a döneceğini belirterek evden ayrıldı. Ancak ailesinin telefonlarına yanıt vermeyen gencin 9 Haziran'da telefonla irtibatı tamamen kesildi.

Çocuklarına ulaşamayan aile, 13 Haziran'da kayıp başvurusunda bulundu.

Görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda Duras'ın en son Safranbolu ilçesine bağlı Çamtarla mevkiinde görüldüğünün belirlenmesi üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı.

Jandarma, AFAD ve sivil arama kurtarma ekipleri, ormanlık alanlar ile kanyonlarda Duras'a ulaşabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Baba Şenol Duras, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunu sınavları için İstanbul'a uğurladıklarını düşündüklerini söyledi.

Oğlunun 3 Haziran'da arkadaşlarına bölgedeki ormanları gezeceğini söylediğini öğrendiklerini belirten Duras, "Biz oğlumuzun İstanbul'a gittiğini düşünüyorduk. Buradaki bir tesisin sahibi de oğlumuzun 6-7 Haziran tarihlerinde bölgede görüldüğünü söyledi. Bu nedenle arama çalışmaları burada yoğunlaştırıldı" dedi.

Oğlunun bulunması için yardım isteyen Duras, Hamza Duras'ın İstanbul'a gitmeyip Safranbolu Eski Çarşı bölgesinde konakladığını öğrendiklerini ifade ederek, "Telefonlarımıza yanıt vermedi. Sınav haftası olduğu için üzerine fazla gitmedik. Daha önce de derslerinden dolayı zaman zaman telefonlarını açmadığı oluyordu. Ancak 9 Haziran'da telefonla bağlantı tamamen kesilince kayıp başvurusunda bulunduk" diye konuştu.

Ekiplerin bölgedeki arama çalışmaları devam ediyor. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Safranbolu, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayıp Üniversite Öğrencisi Aranıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail Diaspora Bakanı Chikli: Türkiye, İran’dan çok daha rahatsız edici İsrail Diaspora Bakanı Chikli: Türkiye, İran'dan çok daha rahatsız edici
Kulağındaki ağrının nedeni şaşkına çevirdi Doktorlar Japon böceği çıkardı Kulağındaki ağrının nedeni şaşkına çevirdi! Doktorlar Japon böceği çıkardı
TÜRGEV Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz: 47 bin kız öğrenciye ulaştık TÜRGEV Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz: 47 bin kız öğrenciye ulaştık
Dört yıl aradan sonra yine Dünya Kupası’nda ortaya çıktı İşte son hali Dört yıl aradan sonra yine Dünya Kupası'nda ortaya çıktı! İşte son hali
Ahmet Çakar’dan Hakan Çalhanoğlu için olay iddia: Sevmiyorlar, uyuz oluyorlar Ahmet Çakar'dan Hakan Çalhanoğlu için olay iddia: Sevmiyorlar, uyuz oluyorlar
MGK sonrası 11 maddelik açıklamada “KKTC“ detayı MGK sonrası 11 maddelik açıklamada "KKTC" detayı

15:59
Ne yapıyorsun İsmail Ünlü ismin sevgilisini paylaştı
Ne yapıyorsun İsmail? Ünlü ismin sevgilisini paylaştı
15:58
İsrail ve Hizbullah ateşkeste anlaştı
İsrail ve Hizbullah ateşkeste anlaştı
15:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan koltuğu devralan Kılıçdaroğlu’na ilk salvo
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koltuğu devralan Kılıçdaroğlu'na ilk salvo
14:56
Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattı hizmete açıldı 31 Temmuz’a kadar ücretsiz olacak
Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattı hizmete açıldı! 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacak
14:42
Oyuncu Ece İrtem’in ölümünde korkunç şüphe: Maymun ısırığı
Oyuncu Ece İrtem'in ölümünde korkunç şüphe: Maymun ısırığı
14:37
Görüntü Alanya’dan Restorandaki “dans“ şovu büyük tartışma yarattı
Görüntü Alanya'dan! Restorandaki "dans" şovu büyük tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2026 16:23:52. #7.12#
SON DAKİKA: Kayıp Üniversite Öğrencisi Aranıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.