Kayıplar Kabristanda Anıldı - Son Dakika
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Kayıplar Kabristanda Anıldı

Kayıplar Kabristanda Anıldı

Kozan'da deprem nedeniyle hayatını kaybedenler dualarla anıldı; aile acı dolu anılarını paylaştı.

06.02.2025 15:31
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Kahramanmaraş merkezli depremde Kozan'da yakınlarından haber anlamayıp ikinci depremde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Birsen Coşkun ve Adana'da yıkılan Alpargün Apartmanında hayatını kaybeden mühendis Bekir Coşkun, öğretmen eşi Azize Dağlı Coşkun ve oğulları ziraat mühendisi Tahsin Can Coşkun yakınları tarafından kabristanda dualarla anıldı.

Alpargün Apartmanındaki yakınlarına ulaşamayan ve Kozan'da hissedilen depremde kalp krizi geçirerek 6 Şubat günü hayatını kaybeden Birsen Coşkun'un evlatları Gölhan ve Cihan Coşkun o gün yaşadıklarının kabustan çok daha kötü bir süreç olduğunu ifade etti.

Gölhan Coşkun, 6 Şubat günü Kozan'da depremi yoğun hissettiklerini ve Adana'daki yakınlarına ulaşmak için buradan Alpargün Apartmanı enkazına gittiklerini belirterek, "Orada soğuğu hissetmedik. Çok acı tarifi olmayan bir felaket günüydü. Annem sabah torunlarını sevdi öğlen depreminde buradaki kuzenlerimize ulaşmaya çalışırken 2 depremde annem kalp krizi geçirdi ve maalesef kaybettik. Bizim için acı dün gibi yaşamayan anlayamaz. Tüm depremde kaybettiklerimize rahmet diliyorum" dedi.

Cihan Çoşkun ise, 6 Şubat'ın hayatlarını değiştiren bir afet olduğunu ifade ederek çok büyük bir acı hissettiklerini söyledi.

Alpargün Apartmanında kardeşini kaybeden Sedat Coşkun'da "Müteahhittin hırsızlığı da ortaya çıktı. 34 yıl müebbet aldı ama acımız hafifletmiyor. Deprem değil ama bizleri hep bina öldürdü. Umarım bu deprem sonunda bunca kayıptan sonra tüm binalar sıkı denetim ile depreme dayanıklı olarak yapılır" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayıplar Kabristanda Anıldı - Son Dakika

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