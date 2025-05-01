Kaymakam Aslan, Kamu Yatırımlarını İnceledi

Afyonkarahisar Sinanpaşa Kaymakamı Emrah Aslan, ilçeye bağlı köy ve beldelerde yapımı planlanan, devam eden ve tamamlanan kamu yatırımlarını ilgili kurum amirleriyle birlikte yerinde inceledi.

Kaymakam Aslan, Tokuşlar yol ayrımı, Çobanözü Köy Fırını, Tazlar Baraj Yolu, Güney-Tokuşlar Yolu, Akçaşar Köy Yolu genişletme çalışmaları, Akdeğirmen Köprüsü, Kılıçarslan Su Kaynağı ve Ahmetpaşa-Küçükhüyük yolu gibi önemli noktaları ziyaret etti Yürütülen çalışmalar hakkında teknik ekipten bilgiler alan Kaymakam Aslan, projelerin ilçenin ulaşım altyapısını güçlendireceğini ve vatandaşların yaşam kalitesini artıracağını ifade etti. Ayrıca yatırımların zamanında ve kaliteli bir şekilde tamamlanması adına tüm birimlerin koordineli çalışmasının önemine dikkat çekti. - AFYONKARAHİSAR