Erzurum Valisi Aydın Baruş'un başkanlığında, il genelinde uzun süredir bırakılan ve kullanılmayan araçlara ilişkin kapsamlı bir değerlendirme toplantısı yapıldı.

Toplantı, tüm ilçe kaymakamları ile ilgili paydaş kurumların katılımıyla gerçekleştirildi; şehir estetiğini bozan ve güvenlik riski oluşturan araçların durumu burada masaya yatırıldı.

Görüşmede, cadde, sokak, meydan ve park gibi kamunun ortak kullanım alanları ile özel mülkiyete konu taşınmazlarda bulunan terk edilmiş, hurda, hasarlı, buluntu veya kullanılamaz durumdaki araçların tespit edilip bulundukları yerlerden kaldırılmasına yönelik yürütülecek çalışmalar ele alındı. Kurumlar arası koordinasyonun değerlendirildiği toplantıda, saha çalışmalarının etkin biçimde sürdürülmesi kararlaştırıldı.