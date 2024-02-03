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Kaynak makinesinden uyuşturucu çıktı

Kaynak makinesinden uyuşturucu çıktı

Kırıkkale'de jandarma ekipleri tarafından durdurulan otobüsteki bir yolcunun yanında bulunan kaynak makinasının içinden 19 gram esrar maddesi ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

03.02.2024 22:46
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Kaynak makinesinden uyuşturucu çıktı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de jandarma ekiplerince durdurulan otobüsteki bir yolcunun yanında bulundurduğu kaynak makinasının içinden 19 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Balışeyh ilçesindeki uygulama noktasında denetim yapan jandarma, durdurduğu otobüsteki yolcu Ü.T.'nin hareketlerinden şüphelenerek arama yaptı. Ekipler, Ü.T.'nin yanında bulundurduğu kaynak makinasının içinde 19 gram esrar maddesi ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alının Ü.T. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

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