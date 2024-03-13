Kaynarca'da Geri Dönüşüm Malzemesi Taşıyan Kamyonet Alev Aldı - Son Dakika
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Kaynarca'da Geri Dönüşüm Malzemesi Taşıyan Kamyonet Alev Aldı

Kaynarca\'da Geri Dönüşüm Malzemesi Taşıyan Kamyonet Alev Aldı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde geri dönüşüm malzemesi taşıyan kamyonet, bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Olayda maddi hasar meydana geldiği belirtilirken, yangının neden çıktığına dair inceleme başlatıldı.

13.03.2024 18:18  Güncelleme: 18:20
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Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde geri dönüşüm malzemesi taşıyan kamyonet alev aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Kaynarca merkezde geri dönüşüm malzemesi taşıyan A.Ç. idaresindeki kamyonet henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Maddi hasarın meydana geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kaynarca'da Geri Dönüşüm Malzemesi Taşıyan Kamyonet Alev Aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kaynarca'da Geri Dönüşüm Malzemesi Taşıyan Kamyonet Alev Aldı - Son Dakika
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