Kaynarca\'da Geri Dönüşüm Malzemesi Taşıyan Kamyonet Alev Aldı

Bursa'da Otomobil Kazası: Çocuğa Yardım Eden Vatandaşın Kahramanlık Anı Kamerada

Bursa'da bir otomobilin altında kalan 10 yaşındaki çocuğa yardım etmek için evinin camından atlayan bir vatandaşın kahramanlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza sonucu yaralanan çocuk, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Olayın yaşandığı bölgedeki esnaf, okul saatlerinde yaşanan yoğun trafiğin çözülmesi için önlemler alınmasını talep etti.