Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde küçükbaş hayvan çiftliğinde çıkan yangında, 5 kuzu telef olurken bin balyada küle döndü.
Şeyhtımarı Mahallesi Çelikler Sokak'ta bulunan A.E.'ye ait küçükbaş hayvan çiftliğinde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın uzun uğraşlar neticesinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Meydana gelen yangında, 5 kuzu telef olurken bin balyada küle döndü. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA
Son Dakika › 3. Sayfa › Kaynarca'da Yangın: 5 Kuzu Telef, Bin Balya Yok Oldu - Son Dakika
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