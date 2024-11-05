Kayseri'de 1 kilo uyuşturucu ele geçirildi
KAYSERİ - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; 1 kilo 170 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda M.B. S.E. ve M.S.S. yakalandı. Narkotik Arama Köpeği Mia ile yapılan aramalarda ise; 3 parça halinde toplam 1 kilo 170,96 gram uyuşturucu madde ile 99 adet narkotik hap ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" ifadelerine yer verildi.
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