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Kayseri'de 15 kişi kesinleşmiş hapis cezasıyla yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de 15 kişi kesinleşmiş hapis cezasıyla yakalandı

Kayseri\'de 15 kişi kesinleşmiş hapis cezasıyla yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan eş zamanlı operasyonla, yağma, hırsızlık ve kasten öldürme suçlarından kesinleşmiş hapis cezası olan 15 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslar işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

02.02.2024 15:24
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Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan eş zamanlı operasyonla çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan 15 kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda yağma, hırsızlık ve kasten öldürme suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslar işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kayseri'de 15 kişi kesinleşmiş hapis cezasıyla yakalandı - Son Dakika
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