Duş sonrası fenalaşıp hayatını kaybeden çocuk toprağa verildi

26.01.2026 10:58  Güncelleme: 11:02
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde duş aldıktan sonra aniden fenalaşarak yaşamını yitiren 17 yaşındaki Talha Altuntaş, cenaze namazının ardından toprağa verildi. Talha'nın sağlık raporu sürecinde kalp ritim bozukluğu tespit edildiği öğrenildi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde duş aldıktan sonra hayatını kaybeden 17 yaşındaki çocuk toprağa verildi.

Olay, dün Mimarsinan Şirintepe Mahallesi 2133. Sokak'ta meydana geldi. Evinde duştan çıkan Talha Altuntaş (17) bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Ailesinin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Altuntaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Talha Altuntaş'ın cansız bedeni; Bünyan ilçesi Güllüce Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazeye Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Çakmak, Altuntaş'ın ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bilek güreşi müsabakalarına hazırlanıyormuş

17 yaşında hayatını kaybeden Talha Altuntaş'ın bilek güreşi müsabakalarına katılmak için sağlık raporu almak istediği, bu süreçte de kalp ritim bozukluğu tespit edildiği öğrenildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Melikgazi, 3. Sayfa, Kayseri, Çocuk, Son Dakika

