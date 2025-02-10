Kayseri\'de 2.200 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 2 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir kişinin kaçak sigaraları piyasaya süreceği bilgisi alındı. Ekiplerce yapılan operasyonda; C.G. (35) yakalanırken aramalarda ise 2 bin 220 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ