Kayseri'de 20 Ton Kaçak Etil Alkol Ele Geçirildi

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Kayseri'de temizlik malzemesi etiketi ile satışa sunulan 20 ton etil alkole ele konuldu

KAYSERİ - Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından bir işyerine düzenlenen operasyonda; temizlik malzemesi etiketi ile satışa sunulan yaklaşık 20 ton etil alkole ele konuldu.

Edinilen bilgiye göre; Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocasinan ilçesine bağlı Gömeç Mahallesinde M.T. ve M.Y.'nin işletmeciliğini yaptığı işyerinde kaçak alkol üretildiği ve temizlik malzemesi etiketi ile satışa sunulduğu yönünde bilgiler üzerine harekete geçti. KOM Şube Müdürlüğü ekipleri ile müşterek yapılan çalışmalar sonucunda bahse konu tesiste Adana'dan temin edilen sanayi tipi etil alkolün işlenerek kaçak alkol yapımında kullanılan etil alkole dönüştürüldüğü ve işletmede bu konuyla ilgili herhangi bir çalışma ruhsatı bulunmadığı, izinsiz olarak faaliyet yürüttüğü belirlendi. İşletmede yapılan aramada 8 tank içerisinde yaklaşık 20 bin litre etil alkol olduğu değerlendirilen madde ve farklı isimlerden yüzey temizlik malzemesi etiketleri ve bir adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin incelenmesi amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gerekli numuneler alınırken, işletmedeki tüm tanklar da mühürlendi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli karakola götürüldü.