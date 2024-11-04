Kayseri\'de 24 Şok Uygulama: 5 Aranan Yakalandı

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan 24 şok uygulamada 5 aranan şahıs yakalanırken çok sayıda suç unsuru ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, Yunus Timleri, Güven Timleri ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personellerince 35 ekip ve 70 personelle şok uygulamalar yapıldı. 24 şok uygulamada; 5 bin 339 şahıs ve 2 bin 422 oto sorgusu yapılırken 145 park/bahçe kontrol edildi. Kontrollerde; 5 aranan şahıs yakalandı, 2 şahıs hakkında toplam 5,25 gram narkotik madde bulundurmaktan gerekli adli işlemler başlatıldı, 8 yoklama kaçağı şahsa işlem yapıldı. Ekiplerce; 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet yakalama/hacizli oto ve 1 adet trafikten çekili oto ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ