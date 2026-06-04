Kayseri\'de 3 Milyon TL\'lik Kaçak Gözlük Ele Geçirildi

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, piyasa değeri 3 milyon TL olan gümrük kaçağı gözlükler ele geçirildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Melikgazi Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda kargo yolu ile ilimize kaçak eşya getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda M.İ.'nin elinde bulunan kolide yapılan aramalarda piyasa değeri 3 milyon TL olan 600 adet gümrük kaçağı güneş gözlüğü bulundu.

Bulunan gözlüklere el konulurken, M.İ. hakkında da işlem başlatıldı. - KAYSERİ