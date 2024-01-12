Kayseri'de 3'ü tır 8 araçlı zincirleme trafik kazası: 1'i ağır, 5 yaralı

KAYSERİ - Kayseri'de 3 tır ve 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri- Malatya Yolu 15. kilometrede meydana gelen kazada, kar yağışıyla beraber kayganlaşan yolda 3 tır ve 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada otomobillerde bulunan 5 kşi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de yolda güvenlik önlemi aldı. Kazaya karışan araçlardan yoldan kaldırılırken, bir süre trafiğe kapatılan yolda yeniden açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.