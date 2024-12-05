Kayseri'de 315 Kilo Tütün ve Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Kayseri'de 315 kilo tütün yakalandı
KAYSERİ - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; 315 kilo tütün, bin 227 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre; Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince başka illerden Kayseri'ye kaçak sigara getiren şahıslara ve kaçak tütün satan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda; H.B., M.E.G. ve Z.D. yakalandı. Yapılan aramalarda; 315 kilo tütün, bin 227 paket kaçak sigara ele geçirildi. Şüpheliler işlemler için emniyete götürüldü.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" ifadelerine yer verildi.
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