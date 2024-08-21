Kayseri'de 32 Yıl Hapis Cezası Bulunan 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de 32 Yıl Hapis Cezası Bulunan 2 Şüpheli Yakalandı

Kayseri\'de 32 Yıl Hapis Cezası Bulunan 2 Şüpheli Yakalandı

Kayseri polisi, toplamda 32 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan M.G. ve bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçlarından toplam 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.E. yakalandı.

21.08.2024 15:23
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Kayseri polisi, toplamda 32 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 25 bin TL adli para cezası bulunan M.G.'nin (39) adresini tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler; şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen başka bir operasyonda ise; hakkında "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçlarından toplam 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.E.'yi (29) yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar, cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de 32 Yıl Hapis Cezası Bulunan 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de 32 Yıl Hapis Cezası Bulunan 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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