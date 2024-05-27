Kayseri\'de 35 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı

3.Sayfa

Kayseri'de 35 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Yahyalı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri; çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Hakkında çeşitli hırsızlık suçlarından toplam 35 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.D.'nin (35) ilçede bir evde saklandığını tespit eden ekipler operasyon düzenledi. Şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ