Kayseri'de 35 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de 35 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı

Kayseri\'de 35 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı

Yahyalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan B.D.'yi yakaladı. Hakkında 35 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, operasyonla gözaltına alındı ve cezaevine teslim edildi.

27.05.2024 17:36
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Kayseri'de 35 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Yahyalı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri; çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Hakkında çeşitli hırsızlık suçlarından toplam 35 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.D.'nin (35) ilçede bir evde saklandığını tespit eden ekipler operasyon düzenledi. Şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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